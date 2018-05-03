МЗ с 2019 года не будет финансировать медучреждения, которые игнорируют медицинскую реформу

Министерство здравоохранения с 2019 года не будет финансировать медучреждения, которые игнорируют медицинскую реформу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. "Государственный бюджет будет финансировать учреждения, которые игнорируют реформу, до конца этого года. Если до конца года учреждение переходит на работу по новой программе, придется местной власти искать собственные источники, чтобы удерживать его в дальнейшем", - говорится в сообщении. До конца года медицинские учреждения должны подписать договора с Национальной службой здоровья и перейти на принцип "деньги идут за пациентом". Для этого медучреждения должны выполнить ряд требований.

