На этой неделе представители МВФ проведут консультации с властями Украины

Миссия МВФ в составе нескольких экспертов посетит Киев в течение 4-9 ноября для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 в контексте недавней договоренности.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люгнмана, принятие госбюджета-2019 является условием предоставления Украине финансирования по новой программе stand-by.

Экс-директора МВФ посадили в тюрьму Украина и МВФ вышли на компромисс - Фонд готов подписать с Кабмином соглашение о новой кредитной программе stand-by объемом $3,9 миллиарда. Важно отметить, что данное решение не является окончательным. Его еще должен утвердить совет директоров МВФ. Заседание которого состоится после того, как правительство выполнит все обязательства по увеличению цен на газ для населения (решение было принято сегодня), сопутствующих коммунальных тарифов (тепло и горячая вода). А также после успешного голосования проекта госбюджета на 2019 год в парламенте.

В Фонде полагают, что новая программа окажет поддержку Украине в 2019 году. И призвана она сосредоточить усилие властей на фискальной консолидации, сокращении темпов инфляции и проведении реформ в налоговом, энергетическом и финансовом секторах экономики.

Украина долгие годы работала с МВФ по кредитной программе stand by. Но три года назад подписала с ним расширенную программу финансирования - EFF. Она была рассчитана на $17,5 млрд. сроком на 4 года. Однако наша страна лишь два первые два кредитных транша получила по установленному графику: в мае 2015 года Фонд выделил $5 млрд. и $1,7 млрд. в августе.

Но каждое следующее выделение средств происходило со скрипом и нарушением графика - правительство хронически нарушало обещания, которые дало кредитору. Страна получила в 2016 и 2017 годах по $1 млрд. По сути Украина сорвала выполнение EFF. В 2018-ом власти надеялись еще весной получить от МВФ порядка $2 млрд., однако до сих пор неясно, когда мы получим эти средства. По материалам Український Бізнес Ресурс