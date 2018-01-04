На финансирование науки в Украине предусмотрено более 6 млрд грн в 2018 году

На финансирование науки в 2018 году предусмотрено 6,1 млрд грн, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"В этом году финансирование науки в Украине увеличилось более чем на 30% - с 4,7 млрд грн в 2017 году до 6,1 млрд грн в 2018", - указано в сообщении.

В нем отмечается, что существенно возросло финансирование Национальной академии наук Украины - более 38%, в то же время средства на университетскую науку увеличились лишь на 12,3%.

"В 2017 году мы смогли выйти из драматического снижения финансирования на науку, которое достигло минимума в 2016 году и составило 0,16% ВВП из госбюджета", - цитирует пресс-служба министра образования и науки Лилию Гриневич.

При этом она отметила, что сегодня основное финансирование на науку идет в Национальную академию наук, которая абсолютно независима от министерства и распоряжается своим бюджетом самостоятельно. Так, в 2017 году в распоряжении НАНУ было 2,7 млрд грн, а финансирование на науку, которым распоряжается министерство (а это финансирование на университетскую науку), составило всего 621,5 млн грн.

"Университетская наука, за которую ответственное министерство, получает лишь 10% общего объема финансов на науку", - отметила министр образования и науки.

В сообщении подчеркивается, что важной новацией в бюджете 2018 года является то, что для НАНУ открыта новая программа "Поддержка развития приоритетных направлений исследований", на которую предусмотрено 500 млн грн.

"Средства будут предоставляться научным учреждениям, которые будут аттестованы по высокому уровню. О чем речь. Мы предложили систему аттестации для научных учреждений, и те, кто достигнет высокого уровня, получат дополнительное научное финансирование. Мы хотим ввести подобную программу и для университетской науки. В течение 2018 года мы будем осуществлять соответствующую подготовительную работу", - сообщила Л.Гриневич.