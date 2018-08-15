На ремонт мостов в Украине до 2022 года планируется потратить 1 млрд долларов

Госагентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в 2018 году планирует капитально отремонтировать 45 мостов за 2,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Владимир Омелян в эфире телевидения.

"В этом году предусмотрен капремонт минимум 45 мостов в рамках программы восстановления мостовой инфраструктуры Украины. На это будет выделено 2,3 миллиарда гривен", - сообщил министр.

На балансе "Укравтодора" с 1 января 2018 года числится около 6 тыс. мостов, из них 1 тыс. в аварийном состоянии и еще 2,5 тыс. требуют ремонта.

Министр подчеркнул, что большинство этих мостов соединяют не просто населенные пункты, а целые магистральные направления в стране. При этом за два предыдущих года капремонтом было отремонтировано более 60 мостов, еще 200 - текущим и средним ремонтом.

"В целом программа восстановления мостовой инфраструктуры Украины до 2022 года предусматривает инвестиции в размере 1 млрд долл. - т. е. 25 млрд грн - которые будут потрачены исключительно на мосты", - добавил Омелян.

Напомним, первые поезда Hyperloop могут быть запущены в Украине в 2023-2025 годах. Запуск нового вида транспорта в Украине может состояться через 3-5 лет после запуска первой ветки Hyperloop, который запланирован на 2020 год в Абу-Даби (ОАЭ).