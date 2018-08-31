На рынке газа в Украине насчитывается более 500 компаний, которые торгуют газом. Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" на странице в Twitter.

Как отмечается, на рынке газа 1 тысяч суток трейдеры могут хранить газ в украинских ПХГ без растаможки.

"Можно торговать по стандартным европейским договорам EFET", - говорится в сообщении.

НАК "Нафтогаз Украины" в середине августа 2018 года зарегистрировал ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз тепло" и ООО "Газопоставляющая компания "Нефтегаз трейдинг".

На сайтах компаний сообщается об их намерении стать трейдерами газа для тенплоснабжающих предприятий и промышленных потребителей соответственно. Руководителями "Нафтогаз тепло" назначен Павел Петченко, "Нефтегаз трейдинг" - Виталий Волынец.