На сегодняшний день около 75% водопроводных сетей в Киеве имеют признаки износа. Об этом на брифинге сообщил главный инженер департамента эксплуатации водопроводного хозяйства "Киевводоканала" Владимир Костюк.

По словам Костюка, из общей протяженности водопроводных сетей около 75% имеют признаки износа. Он также добавил, что срок службы их приблизительно составляет 25 лет. В связи с этим в городе ежедневно фиксируется по 15 аварий.

"Что касается самих водопроводных сетей… у них есть определенный эксплуатационный срок…У нас ежедневно по Киеву по 15 повреждений водопроводных сетей", - добавил Костюк.