На восстановление Донбасса выделено дополнительных 2 млн долларов

В рамках Целевого фонда многих партнеров (ЦФМП) выделены первые 2 млн долларов на восстановление мира на Донбассе. Средства предоставлены правительствами Канады и Швеции и будут администрироваться Всемирным Банком, передает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Сообщается, что соответствующее решение было принято на заседании исполнительного совета ЦФМП, которое состоялось 13 марта.

Средства грантов будут направлены на финансирование приоритетных проектов, осуществляемых во исполнение Государственной целевой программы "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины", и "Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц и производства долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года".

Оба стратегические документы были разработаны МВОТ вместе с местными общинами и принятые Кабинетом Министров Украины в конце 2017 года.

Цель документов - восстановление Донбасса и развитие мира в Украине за счет повышения качества жизни украинских граждан, проживающих на территориях, испытывающих негативное влияние российской агрессии на Востоке Украины.

Речь идет, в частности, об обеспечении защиты прав граждан, пострадавших от конфликта, на жилье, социальную помощь, медицинские, образовательные и коммунальные услуги, создание рабочих мест, помощи с интеграцией в новые общины, а также поддержки экономической активности 5 регионов, где проживает наибольшее количество внутренне перемещенных лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Норвегии и других скандинавских стран дополнительно выделит почти 3,8 млн евро на финансирование новых проектов, направленных на повышение энергоэффективности социальных объектов, расположенных в пострадавших от конфликта восточных регионах Украины.