На Закарпатье нашли месторождение золота

Разведанные залежи руды в Раховском районе Закарпатской области предварительно оцениваются в 2,4 тонны, сообщили в Государственной службе геологии и недр Украины.

В Раховском районе Закарпатской области обнаружено крупное месторождение рудных залежей. Об этом идет речь в релизе госпредприятия "Захидукргеология" на официальном сайте Государственной службы геологии и недр Украины.

"Весомый результат получен по поисковой оценке рудопроявлений золота в Раховском районе Закарпатской области. На основе ранее проведенных буровых, горных и лабораторных работ, Раховской геолого-поисковой партией (начальник - Нечепуренко Н.В.) Львовской ГРЭ выполнена оценка прогнозных ресурсов золота рудных тел Белопотокского рудопроявления в количестве 2,4 тонн", - сказано в сообщении.

В ведомстве считают перспективным проведение геологоразведочных работ на рудопроявлениях Раховского рудного района.