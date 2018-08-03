НАБУ добилось ареста двух ТЭЦ братьев Дубневичей

Соломенский районный суд Киева наложил арест на целостные имущественные комплексы Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ (ООО "Энергия-Новояворовск" и ООО "Энергия-Новый Раздел") во Львовской области по ходатайству Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Согласно пресс-релизу НАБУ, подконтрольные братьям Ярославу и Богдану Дубневичам, являющимися народными депутатами, объекты перешли во временное управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"На протяжении 2013-2015 годов Новораздольска ТЭЦ и Новояворовская ТЭЦ получали природный газ по льготным ценам от НАК "Нафтогаз Украины" якобы для поставки тепла населению. Но получали в объемах, которые в десять раз превышали реальные потребности конкретных населенных пунктов. В результате этого государственным интересам в лице НАК нанесен ущерб на сумму более 1,4 млрд грн", - отметил директор НАБУ Артем Сытник.

Полученные от продажи электроэнергии средства под различными предлогами выводили на компании, подконтрольные владельцам ТЭЦ.

"Одной из таких компаний, как установило следствие, была корпорация "КРТ". Ее бенефициарами и одновременно владельцами двух упомянутых ТЭЦ, как установило следствие, являются народные депутаты", - указано в сообщении.

По словам главы АРМА Антона Янчука, права управления Нацагентства на эти два предприятия уже зарегистрированы. Начаты консультации с заинтересованными профессиональными органами. В ближайшее время АРМА начнет отбор управляющего для этих объектов.

Бенефициарами ООО "Энергия Новый Роздил" и "Энергия-Новояворивск" являются депутаты Верховной Рады Богдан и Ярослав Дубневичи.