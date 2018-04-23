НАБУ намерено передать в суд дело о завладении 247 млн грн экс-руководством АМПУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершили досудебное расследование семи подозреваемым в завладении 247 млн грн госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).

Как сообщила пресс-служба НАБУ, 19-20 апреля указанным лицам и их защитникам открыт доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

В совершении преступления, квалифицируемого по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, в частности, подозреваются экс-глава ГП "АМПУ" (2014-2017 гг.), экс-первый заместитель главы ГП (2015-2017 гг.), экс-начальник отдела закупок АМПУ (2015-2018 гг.), действующий заместитель начальника Одесского филиала ГП, директор и бенефициар одного из ООО, бенефициар нерезидента.

После ознакомления с материалами уголовного производства в отношении этих лиц будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

По данным следствия, должностные лица АМПУ в сговоре с частными лицами в 2015-2016 гг. реализовали схему по хищению средств при государственных закупках услуг по дноуглублении. подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов. Речь идет о антиконкурентных деяниях с целью обеспечения победы заранее определенного участника конкурсных торгов, а также дальнейшего завышения стоимости выполненных им работ. В результате государству нанесен ущерб на сумму 247 млн грн, подтвержденный судебно-экономической экспертизой, другими материалами уголовного производства.

Расследование приведенных фактов осуществляется с декабря 2015 года.

Как сообщалось, подозреваемые в завладении средствами задержаны 29 января 2018 года во время следственных действий в Одесской, Николаевской областях и Киеве. 29-30 января они были уведомлены о подозрении.

В сентябре-ноябре 2017 факт антиконкурентных согласованных действий должностных лиц АМПУ и представителей ряда предприятий-участников торгов при закупках услуг по эксплуатационному дноуглубления подтвердил Антимонопольный комитет Украины, который наложил на предприятия-участников штрафы на общую сумму более 100 млн грн.

В апреле 2017 года на основании материалов, собранных во время досудебного расследования в уголовном производстве, НАБУ подало в Хозяйственный суд Киева иск о признании недействительным договора по проведению дноуглубительных работ в портах Украины на сумму 712 млн грн. Основанием стало нарушение требований закона "О государственных закупках" и других норм действующего законодательства. Суд возбудил производство по делу.

Как отмечал в январе 2018 года заместитель председателя АМПУ по морской и внутренней безопасности Сергей Гронский, указанным вопрос касался контракта с ООО "Техморгидрострой-Николаев".

Экс-главой АМПУ, исходя из указанного срока пребывания, являлся Андрей Амелин, который ранее уже задерживался при подозрении в растрате средств, но был отпущен под залог.