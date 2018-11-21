НАБУ расследует возможное хищение в "Ощадбанке" его главой

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует уголовное производство по факту возможного злоупотребления своим служебным положением, а также присвоением имущества главой государственного "Ощадбанка" Андреем Пышным и его подчиненными. Об этом говорится в постановлениях суда от 17 октября и 25 октября.

"В производстве НАБУ находится уголовное производство No 52018000000000877 от 13 сентября 2018 года по факту совершения председателем ОАО "Ощадбанк" ЛИЦО_4 (Пышный - ред.) и другими подчиненными ему должностными лицами банка уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 1 ст. 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест) УК в виде присвоения имущества ЛИЦА_2, находящегося в ведении должностных лиц банка", - говорится в материалах суда.

Отмечается, что речь идет о растрате имущества, на которое наложен арест на сумму 34 млн 960 тыс грн.

Как сообщалось, 23 октября детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении десяти должностным лицам АО Ощадбанк и предприятий группы "Креатив", которых подозревают в совершении коррупционных преступлений и завладении 20 млн. долл. США государственного банка. В частности, среди задержанных сын депутата Березкина Максим.

Также САП подготовила и передала в Генпрокуратуру представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности и аресте народного депутата Украины Станислава Березкина, который фигурирует как организатор преступной схемы.

Согласно следствию, в период с 2013 по 2015 годы должностные лица компаний "Креатив", будучи в сговоре с высокопоставленными служащими государственного банка, подделали необходимые документы, по которым получили кредит в размере $ 20 миллионов якобы для "покупки семян подсолнечника".

Получив кредит, владельцы "Креатива" вывели государственные деньги на счета компаний-"прокладок", зарегистрированных в Белизе и Швейцарии, после чего за счет этих денег оплатили покупку корпоративных прав компаний, располагающих ценным недвижимым имуществом. По материалам Зеркало недели. Украина