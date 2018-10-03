НАБУ выходит на финальную стадию расследования дела по утверждению формулы "Роттердам+" - Сытник

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило экономический ответ о безосновательности применения формулы "Роттердам+", будет еще проведена экспертиза, на основании которой и примут окончательное решение, заявляет директор Бюро Артем Сытник.

"Что касается этого дела... на днях получен экономический отчет специалистов о том, что действительно безосновательно был применен "Роттердам+". Установлена сумма незаконно взысканных, фактически полученных средств в результате необоснованного применения этой формулы. Эта сумма составляет 15 млрд грн", - сказал А.Сытник на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в среду.

Вместе с тем он подчеркнул: "Для того чтобы принять окончательное решение по делу, нужна экспертиза. Сейчас решается вопрос вместе с прокурором о назначении экспертизы и после получения результатов экспертизы будет окончательное решение".

Директор Бюро подчеркнул, что назначение экспертизы необходимо в деле, где есть конкретная сумма убытков.

Также, по его словам, в этом производстве есть ряд международно-правовых поручений. "Ответы на них также будут влиять на окончательное решение", - отметил А.Сытник.

Он подытожил: "Работа проведена, фактически мы сейчас на финальной стадии до принятия окончательного решения".

Как сообщалось, НАБУ подозревает членов НКРЭКУ в сговоре в интересах энергогенерирующих компаний при утверждении формулы "Роттердам+".

НКРЭКУ начало применять новый порядок формирования прогнозной ОРЦ на электроэнергию с апреля 2016 года.