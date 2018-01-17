НАБУ задержало 4-х сотрудников фирм братьев Дубневичей по делу о махинациях с газом на 1,4 млрд грн

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 16 января задержало четыре должностных лица ООО "Энергия Новый Роздил", "Энергия-Новояворивск" и "Энергия" по подозрению в махинациях с газом, отпущенным НАК "Нафтогаз Украины" для нужд теплоснабжения населения по льготной цене, на сумму свыше 1,4 млрд грн.

По данным пресс-службы НАБУ, перечисленные ООО владеют Новояворивской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская область) и в 2013-2015 гг. закупали у "Нафтогаза" по льготной цене крупные объемы газа, предназначавшегося для нужд теплоснабжения населения.

"Как установили детективы НАБУ, более 300 млн куб. м "льготного" газа Новояворивская и Новороздольская ТЭЦ получили незаконно, не планируя использовать его для нужд населения. Вместо этого, как выяснило следствие, этот газ они использовали в собственной хоздеятельности для производства электричества, которое в дальнейшем реализовали ГП "Энергорынок" по тарифу, рассчитанному исходя из себестоимости электроэнергии, произведенной из газа по рыночной цене", - говорится в сообщении.

По данным НАБУ, вследствие таких махинаций, прибыльность производства электроэнергии этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5%, заложенных в тариф НКРЭКУ).

Бенефициарами ООО "Энергия Новый Роздил" и "Энергия-Новояворивск" являются депутаты Верховной Рады Богдан и Ярослав Дубневичи (оба являются членами фракции БПП)