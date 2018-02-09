Нацбанк объясняет проверки операций физлиц-клиентов ПриватБанка расследованием Kroll

Нацбанк Украины по результатам форензик аудита ПриватБанка компанией Kroll запросил информацию о финансовых операциях свыше 6 тыс. физлиц, около 50 из которых – это акционеры и руководители разного уровня медиахолдинга "1+1", принадлежащего экс-собственникам ПриватБанка, сообщила замглавы центробанка Екатерина Рожкова.

"В рамках расследования Было выявлена целая серия более мелких операций, которые могут иметь признаки незаконных. В частности, эти операции могут быть связаны с отмыванием средств, уклонением от уплаты налогов. Нацбанк обязан проверить эти операции и или опровергнуть эти признаки, или их подтвердить", – заявила она на брифинге в Киеве в пятницу.

Е.Рожкова подчеркнула, что у регулятора отсутствуют полномочия раскрывать данные об этих физлицах.

Комментируя публикацию в интернете документа с запросом о финансовых операций около 50-ти связанных с "1+1" физических лиц, замглавы Нацбанка сообщила, что будет назначено расследование. "Будем искать тех, кто допустил утечку информации", – подчеркнула она, добавив, что документ в этой публикации незарегистрированный, и выглядит как черновик.

Замглавы НБУ привела два примера из вызвавших подозрения операций. В первом физлицо, используя кредитную платежную карту ПриватБанка, заплатило ею 622 млн грн за игру в казино за пределами Украины, что, по словам К.Рожковой, само по себе является нормальным. "Погашение кредита осуществлялось физлицами на территории Украины – это были очень разные физлица, абсолютно не связанные с владельцем карты: не родственники, не работники. Анализ финансовых операций этих физлиц показал, что они не имели официальных источников для предоставления такой финансовой помощи для погашения кредита. Это классический пример нарушения законодательства", – пояснила представитель регулятора.

В качестве второго примера она привела перевод около $40 млн средств госкомпании в сфере энергетики через серию транзакций на счета компаний, открытых в кипрском филиале ПриватБанка, бенефициарами которых были физические лица, "которые фигурируют в нашем списке". По ее словам, далее средства использовались фактически на личные нужды этих физлиц.

Е.Рожкова добавила, что среди других подозрительных операций, требующих проверки, – формирование капитала или субординированного долга дочерних компаний ПриватБанка в других юрисдикциях.

Как сообщалось, привлеченная властями Украины компания Kroll по итогам форензик аудита ПриватБанка за 10 лет подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

Замглавы Нацбанка подчеркнула, что такие проверки регулятора являются его обычной практикой и функцией, возложенной на него законодательством. По ее словам, в минувшем году по их итогам центробанк передал правоохранительным органам 33 пакета документов про финансовые операции большого количества клиентов более 40 банков.

Е.Рожкова отметила, что по итогам проверок 2016 года Нацбанк выявил, что мошенники используют персональные данные физлиц без ведома последних, и призвала к осторожности.

"Базы данных сегодня ходят между разными компаниями: мы все заполняем какие-то данные, когда получаем бонусные карты, – это все информация, которой могут воспользоваться мошенники", – сказала замглавы НБУ.

"Я не исключаю, что преимущественная часть этих операций или не подтвердит признаки каких-то незаконных действий, или не подтвердит того, что физлица принимали участие в этом: их могли использовать, но мы должны это проверить", – заявила Е.Рожкова.

Она добавила, что Нацбанк не проверяет по критерию профессиональной деятельности, а проверяем по критерию необычности операции, отметив, что ранее уже были случаи, когда регулятор анализировал операции с признаками мошенничества, связанные с другими телеканалами.

Днем ранее медиахолдинг "1+1 медиа", бенефициаром которого является экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, сообщил о поступившем банку от НБУ запросе раскрыть информацию о движении средств по счетам сотрудников "1+1". Медиахолдинг расценил его как давление со стороны высшего руководства страны и попытки политического преследования накануне выборов.

Креативный продюсер департамента журналистских расследований телеканала "1+1", редактор телепрограммы "Гроші" Александр Дубинский в своем блоге в Facebook опубликовал копию запроса с перечнем из более чем 50 человек, указав, что в нем также упомянуты представители студии "Квартал-95".

Согласно копии документа, основанием запроса является внеплановая инспекционная проверка ПриватБанка, а речь идет обо всех банковских счетах, открытых указанными в списке лицами в главном офисе банка и его кипрском филиале.

В свою очередь в Нацбанке заявили, что появление в публичной плоскости лишь одного из запросов с акцентом исключительно на представителях медиа-сообщества может свидетельствовать о попытках манипуляции общественным мнением с целью давления на НБУ и влияния на ход расследования мошеннических действий в ПриватБанке до национализации.

Как сообщалось, в конце июня прошлого года генеральный директор группы "1+1 медиа" Александр Ткаченко стал владельцем доли в 22,4% в иностранном предприятии "1+1 продакшн", которое, в свою очередь, владеет 30% ООО "Телерадиокомпания (ТРК) "Студия 1+1". По его словам, он реализовал опцион, выданный ему акционерами несколько лет назад, после чего решил часть акций передать работникам "1+1". В результате в состав совладельцев "1+1 продакшн" с долей по 0,1% вошли, в частности, Ольга Василевская-Смаглюк, Юрий Горбунов, А.Дубинский, Александр Загородний, Алла Мазур, Руслан Сеничкин, Лидия Таран и другие.

На сайте "1+1" говорится, что в конце июня прошлого года И.Коломойский также передал еще часть акций в пользу шести физических лиц, с опосредованным участием каждого из них в ТРК "Студия "1+1" меньше 10%.

В результате, если в 2016 году совокупная доля И.Коломойского в ТРК "Студия 1+1" выросла с 52,843% до 57,534%, то на 30 июня 2017 года она сократилась до 24,8655%. Хотя И.Коломойский по-прежнему указан единственным конечным бенефициаром.

Доля Игоря Суркиса в ТРК в 2016 году выросла с 17,157% до 24,623%, а на середину прошлого года составила 24,65595%.