Нацбанк собирается заменить монетами банкноты четырех номиналов

В Национальном банке Украины 14 марта состоится презентация новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"14 марта 2018 года, в 10:00, в Национальном банке Украины состоится презентация новых обиходных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен.

Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заместят банкноты в обращении.

В НБУ напомнили, что обновление номинального ряда национальной валюты плановое и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 09 марта 2015 года.