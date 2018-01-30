Нацбанк выпустил памятную монету "Защитникам донецкого аэропорта"

Памятная монета "Защитникам донецкого аэропорта" посвящена мужеству и героизму защитников донецкого аэропорта. Об этом рассказала во время презентации монеты начальник отдела нумизматической продукции и маркетинга НБУ Тамара Лошманова.

"Памятная монета "Защитникам донецкого аэропорта" посвящена мужеству и героизму защитников донецкого аэропорта - "киборгам", оборонявших его в течение 242 дней. Чеканка этих монет является своеобразной благодарностью Национального банка украинским солдатам, которые защищают мирный сон украинцев", - отметила она.

Над эскизами монеты работали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Выполнили монету скульпторы Анатолий Демьяненко, Владимир Демьяненко.

НБУ ввел в обращение две памятные монеты, посвященные зимним Олимпийским играм, которые в 2018 году пройдут в Южной Корее.