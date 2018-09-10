Национальный банк ожидает до конца года получить от международных доноров 3,48 млрд долл. Об этом говорится в годовом отчете о деятельности Совета по финансовой стабильности НБУ, опубликованный в понедельник, 10 сентября.

"До конца текущего года ожидаемый объем финансовой помощи от основных международных доноров составляет 3,48 млрд долл. США. Из них 2 млрд долл. США - от МВФ и 0,58 млрд долл. США - от ЕС, Украина планирует получить в рамках новой (четвертой) программы макрофинансовой помощи", - говорится в документе.

Согласно отчету, новая программа будет дополнять предыдущие три операции макрофинансовой поддержки ЕС, которые были реализованы с момента наступления кризиса в 2014 году и в рамках которых Украине было выделено 2,8 млрд евро.

В Нацбанке отмечают, что задержка с выполнением программы сотрудничества МВФ может создать риски для макрофинансовой стабильности в среднесрочной перспективе.

"Совет отметил необходимость возобновления сотрудничества с МВФ. Члены Совета подчеркнули необходимость своевременной реализации реформ, предусмотренных программой сотрудничества с МВФ, и отметили, что задержки с реализацией программы могут создать существенные риски для макрофинансовой стабильности в среднесрочной перспективе", - говорится в отчете.