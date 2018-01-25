Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 16% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. "Правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 16% годовых с 26 января 2018", - гласит решение НБУ. По мнению главного банка страны, более жесткая монетрана политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года. В случае отсутствия существенных признаков снижения инфляционного давления в ближайшей перспективе, НБУ может прибегнуть к дальнейшему повышению учетной ставки для возвращения инфляции к установленным среднесрочным целям. Повышение учетной ставки до 16% годовых утверждено решением правления НБУ от 25 января 2018 №43-рш "О размере учетной ставки". Следующее заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики от ворваться 1 марта 2018, в соответствии с утвержденным графиком.

