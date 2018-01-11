Национальный коордцентр кибербезопасности определит порядок функционирования рынка криптовалют

Национальный координационный центр кибербезопасности поручил соответствующим органам власти разработать механизм обеспечения доступа правоохранительных органов к данным криптовалютных бирж, сообщается на официальном сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в четверг.

Этот механизм предусматривает обязательство хранить информацию обо всех транзакциях в течение срока, установленного законодательством для финансовых организаций, и раскрытия информации о клиенте по мотивируемому запросу. "Разработка и внедрение всех этих мер будет предусматривать также развитие международного сотрудничества для внедрения комплексного регулирования обращения криптовалют и избежание криминализации этого сегмента", - говорится в сообщении.

В СНБО отмечают, что, по информации руководства Нацбанка, СБУ и Нацполиции, отсутствие контроля обращения криптовалюты и анонимность расчетов создают потенциальные предпосылки для их использования с целью легализации денежных средств, полученных преступным путем, оплаты запрещенных к свободному обращению товаров, в частности, наркотиков и оружия, а также дает возможность финансирования терроризма, в частности, на оккупированных территориях Украины.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, дальнейшее отстранение государства от этого вопроса и правовой вакуум на рынке криптовалют из-за отсутствия законодательной и нормативной базы "создает угрозы для экономики и безопасности государства". "Принимая во внимание быстрое развитие криптовалют в мире, этот вопрос не может оставаться вне поля зрения государства", - отметил он во время заседания Решением Национального координационного центра кибербезопасности.

Решением Национального координационного центра кибербезопасности также поручено создать рабочую группу для наработки нормативно-правовых предложений по урегулированию вопроса функционирования рынка криптовалют в Украине. Согласно решению, в состав рабочей группы должны войти представители Национального банка Украины, Министерства финансов, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Государственной службы финансового мониторинга, Государственной фискальной службы и Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Рабочая группа должна будет определить государственного регулятора и порядок функционирования рынка криптовалют, порядок мониторинга транзакций с использованием криптовалют и идентификации субъектов криптовалютных операций, а также порядок налогообложения доходов от их осуществления.

Как отмечают в СНБО, Национальный банк Украины также прорабатывает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты.