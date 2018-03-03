"Нафтогаз" готов принять участие в переговорах Украина-РФ-ЕС по выполнению решений Стокгольмского арбитража

НАК "Нафтогаз Уарины" готов принять участие в трехсторонних переговорах Украина - РФ- ЕС по выполнению решений Стокгольмского арбитража, сообщила пресс-служба компании.

"Нафтогаз" приветствует предложение МИД Украины и Еврокомиссии по проведению переговоров для выполнения решений Стокгольмского арбитража в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. Компания готова принять участие в таких переговорах в ближайшее удобное для всех сторон время", - отметили в компании.

Как сообщалось, ранее ЕК призвала все привлеченные стороны, компании, министерства Украины и России найти немедленные решения для обеспечения надежного транзита газа в ЕС, его поставок в Украину в соответствии с решениями Стокгольмского арбитражного трибунала.

Комиссия заявила о готовности к проведению трехсторонних переговоров Украина – РФ – ЕС. Заместитель председателя ЕК Марош Шефчович планировал уже 2 марта позвонить украинскому и российскому министрам энергетики для согласования последующих шагов.