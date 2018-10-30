"Нафтогаз" назвал новые цены на газ для населения

Национальная акционерная компания (НАК) Нафтогаз Украины обнародовал цены на газ на условиях специальных обязанностей (ПСО), которые будут действовать с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК.

Так, цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составляет 7 482,61 грн с учетом НДС. "Указанная цена не учитывает стоимости доставки газа, его распределения и НДС на эти операции. Конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 грн, для предприятий ТКЭ - 8 361,85 грн", - говорится в сообщении.

В НАК отметили, что новая цена газа сформирована с учетом требований правительственного постановления от 19 октября, согласно которому цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Кроме того, правительственное постановление утверждает новое Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа.

Напомним, что цены на газ для населения вырастут на 23,5%. По материалам газета "День".