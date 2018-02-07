"Нафтогаз" планирует имплементировать решение арбитража с "Газпромом" до марта

НАК "Нафтогаз Украины" планирует на протяжении февраля имплементировать решение Стокгольмского арбитража по контракту на куплю-продажу газа с российским "Газпромом", сообщил глава компании Андрей Коболев журналистам в среду.

"Мы провели несколько раундов переговоров, у нас есть документ, который, по нашим оценкам, очень близок к тому, что будет подписано, и мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение (арбитража) в части контракта купли-продажи", - сказал он.

По словам А.Коболева, подписание подобного документа позволит компании реализовать планы по возобновлению импорта газа по контракту с "Газпромом" уже с марта.