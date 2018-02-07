"Нафтогаз" планирует выйти из отопительного сезона с запасами в ПХГ 8-9 млрд куб. м

НАК "Нафтогаз Украины" планирует выйти из отопительного сезона 2017-2018 годов с запасами природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) 8-9 млрд куб. м, сообщил глава компании Андрей Коболев.

"Если погода будет такая, как мы ожидаем, то мы выйдем в промежутке между 8 и 9 млрд куб. м газа в ПХГ", - сказал он.

Глава НАК уточнил, что с февраля компания полностью прекратила импорт природного газа, и в настоящее время поставками газа в Украину занимаются исключительно частные компании.

"Мы такой нужды не видим, у нас есть достаточные запасы, которые мы покупали еще летом по хорошей цене", - пояснил А.Коболев.

Как сообщалось, Украина с начала февраля 2018 года снизила импорт природного газа вдвое по сравнению с январем, а со стороны Словакии – втрое, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

Если на протяжении января среднесуточный импорт из Европы составил 25,856 млн куб. м, то 1-3 февраля он снизился до 12,513 млн куб. м. В частности, импорт газа со стороны Словакии упал втрое – с 19,248 млн куб. м/сутки в январе до 6,313 млн куб. м/сутки за первые три дня февраля.

Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8% (на 2 млрд 971,7 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 14 млрд 50,1 млн куб. м. В январе 2018 года импорт газа Украиной сократился на 44,8% (на 651,6 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 801,5 млн куб. м.