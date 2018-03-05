"Нафтогаз" пока не получал уведомления "Газпрома" о расторжении контрактов

НАК "Нафтогаз Украины" пока не получал уведомления "Газпрома" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж, сообщила журналистам руководитель управления по связям с общественностью госхолдинга Алена Осмоловская.

"Пока не получили", - сказала она.

Часом ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания в понедельник официально направил соответствующее уведомление в "Нафтогаз".

Как сообщалось, в конце февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Контракты на поставку и транзит газа между компаниями действуют с 2009 по 2019 год.