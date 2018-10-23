"Нафтогаз" рассчитывает на создание нового механизма расчетов облгазов с компанией

НАК "Нафтогаз Украины" рассчитывает совместно с Кабинетом министров и Верховной Радой решить проблемы с многомиллиардными долгами облгазов, газсбытов и теплокоммунэнерго за поставленный в рамках спецобязательств газ, сообщил глава НАК Андрей Коболев.

"Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем в конструктивном диалоге вместе с правительством и Верховной Радой определить такой механизм реализации газа, который не позволит этим деньгам растворяться в воздухе или идти в пользу частных компаний", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

По его словам, поставленные перед компанией планы по выплате налогов, дивидендов и капитальных инвестиций являются труднореализуемыми из-за сложившейся ситуации. В частности, общая сумма запланированных поступлений в госбюджет за текущий год от НАК составляет около 130 млрд грн.

"Без решения этих проблем "Нафтогаз Украины" выполнить такой уровень уплаты налогов не сможет. Без решения проблемы текущей задолженности облгазов и газсбытов в сумме $2 млрд, огромной суммы долгов теплокоммунэнерго – компания этого сделать не сможет", - подчеркнул он.

В свою очередь главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко напомнил, что Кабмин согласно закону "О рынке природного газа" должен определить источники финансирования и порядок определения компенсации для субъектов рынка природного газа, на которых возложены специальные обязательства.

"Налагать обязанности без соответствующей компенсации не соответствует закону "О рынке природного газа". Параллельно мы видим закон о госбюджете, который не предусматривает этой компенсации, а это уже несогласованность, которую депутаты должны каким-то образом решить", - сказал он.

Ю.Витренко напомнил, что ответственность за долги тепловиков во многом лежит на НКРЭКУ и местных властях, устанавливающих для них тарифы, а проблема несанкционированного отбора газа со стороны облгазов также должна решаться при содействии регулятора.

По состоянию на 17 октября 2018 года общая просроченная задолженность предприятий, производящих тепло, перед НАК составляет 24,1 млрд грн (за 2018 год – 8,6 млрд грн), электроэнергию – 3,3 млрд грн (за 2018 год – 1,2 млрд грн), газсбытов – 19,8 млрд грн, промпредприятий – 2,8 млрд грн (в т.ч. ОПЗ – 1,5 млрд грн).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.