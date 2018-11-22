"Нафтогаз" с 1 декабря снижает цены на газ для промышленности

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 декабря снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 17% по сравнению с ноябрем - до 11,153 тысячи гривен с 13,439 тысячи гривен за тысячу кубометров.

Об этом говорится в сообщении компании.

Максимальные цены для промпотребителей с 1 декабря будут снижены на 16,5% - до 12,180 тысячи гривен с 14,586 тысячи гривен за тысячу кубометров газа. Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена. Все цены указаны с учетом НДС.

По материалам УНИАН, Finance.UA