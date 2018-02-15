"Нафтогаз" снизит цену на газ для промпотребителей

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 марта 2018 года снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 10,8% (на 994,8 грн) по сравнению с февралем – до 8 тыс. 200,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Согласно сообщению компании в четверг, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-ных "дочек" НАК.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Для других покупателей цена в следующем месяце снизится на 10,6% (на 1077,6 грн) – до 9 тыс. 63,6 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Как сообщалось, на февраль "Нафтогаз" снизил цену на 5,5-5,9%, и глава правления компании Андрей Коболев заявил, что она намерена усилить свои позиции в сегменте продаж природного газа промышленным потребителям, предлагая "новый более гибкий ценовой продукт.

"Мы решили на рынке промышленном быть немножко более агрессивными, устанавливать цену, которая была бы более привлекательной. Дальше, я надеюсь, что и в марте и в последующих месяцах у нас цена будет более конкурентоспособной", - прояснил планы компании в конце января агентству "Интерфакс-Украина" главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

С 1 октября 2015 года в стране отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз Украины" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

В феврале пришлого года НАК продавал газ по 9 тыс. 214,8 грн, в марте – по 8 тыс. 553,6 грн, в апреле – по 7 тыс. 675,2 грн. К июлю цена снизилась до 7 тыс. 208,4 грн, однако затем постепенно начала расти и в октябре достигла 8 тыс. 164,8 грн, в ноябре – 8 тыс. 805,6 грн, в декабре – 9 тыс. 19,2 грн за 1 тыс. куб. м (все – с НДС).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.