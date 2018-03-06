НАК "Нафтогаз Украины" откроет офис в Германии, который также будет представлять интересы компании в Австрии и Швейцарии.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, решение об открытии представительства в Мюнхене согласовано наблюдательным советом компании.

Ранее набсовет "Нафтогаза" поручил правлению осуществить все необходимые мероприятия для ликвидации офиса российского офиса компании в Москве до 12 марта 2018 года.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.