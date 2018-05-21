Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 июня 2018 года повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 8,9% по сравнению с маем - до 9 952,8 гривни с 9 142,8 гривни за тысячу кубометров, говорится в сообщении компании.

Сообщается, что максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 июня будут повышены на 8,5% - до 10 893,6 гривни с 10 041,6 гривни за тысячу кубометров.

Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

С 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.

Ранее, на май по сравнению с апрелем 2018 года "Нафтогаз" увеличил минимальные цены на газ для промпотребителей на 5,5% - до 9 142,8 за тысячу кубометров и максимальные цены на 5,2% - до 10 041,6 за тысячу кубометров.