"Нафтогаз" утвердил оценку стоимости "Укртрансгаза" на уровне 328 млрд грн

НАК "Нафтогаз Украины" утвердил оценку стоимости основных средств ПАО "Укртрансгаз" на уровне 327 млрд 921,505 млн грн.

Такое решение единственный акционер "Укртрансгаза" принял 12 апреля, фотокопию документа обнародовал замруководителя департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Алексей Хабатюк на своей Facebook-странице.

Сумма оценки включает активы "Укртрансгаза" общей стоимостью 12 млрд 327,188 млн грн на временно неподконтрольной Украине территории.

Оценка утверждена на основании отчета Ernst & Young.

Как сообщалось, "Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей активной емкостью 31 млрд куб. м. Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.