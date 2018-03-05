НАК "Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в России, расположенное в Москве на улице Академика Пилюгина, 24.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, наблюдательный совет НАК поручил правлению осуществить все необходимые мероприятия для ликвидации офиса до 12 марта 2018 года.

"Решение о ликвидации (закрытии) представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ПАО "Газпром" после проигрыша "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже заявил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.