НАПК напоминает чиновницам о необходимости декларирования подарков стоимостью более 8,8 тыс. грн

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) в преддверии Международного женского дня напоминают субъектам декларирования имущества и доходов о необходимости декларировать ценные подарки.

"Дорогие женщины, Национальное агентство приветствует Вас с грядущим праздником весны и красоты и напоминает: если Ваш любимый подарит Вам золотой перстенек, стоимость которого превышает 8 810 грн, не забудьте указать его в декларации за 2018 год в разделе: "Доходы, в том числе подарки", - сообщается на странице НАПК в соцсети Facebook в понедельник.

"Если Вам посчастливилось еще больше и ваш новый перстенек сверкает бриллиантом стоимостью свыше 88 100 грн, позвольте нам порадоваться за Вас - сообщите НАПК о существенных изменениях в Вашем имущественном положении до 18 марта. Если же дела у Вашего мужа в прошлом году шли намного лучше, чем у страны в целом, и он подарил Вам целый ювелирный гарнитур, стоимость которого превышает 176 200 грн, не забудьте также похвастаться им в следующем году и в разделе декларации "Ценное движимое имущество", - добавили в Нацагентстве.

При этом в НАПК пожелали женщинам-субъектам декларирования получить к празднику дорогие подарки, "особенно - дорогие сердцу".