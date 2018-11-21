Нардепы разблокировали подписание закона о новых правилах растаможки "еврономеров"

Нардепы разблокировали процесс подписания закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, который снизит акциз на легковые автомобили.

Парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за закон.

Авторы постановлений об отмене закона - внефракционный нардеп Юрий Деревянко и член фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин - аргументировали необходимость их принятия тем, что изменения в Налоговый кодекс были приняты с нарушениями процедур и Регламента.

Таким образом, после отклонения постановлений об отмене результатов голосования спикер парламента Андрей Парубий может подписать закон с налоговыми изменениями.

Напомним, в Украине проходят акции владельцев автомобилей с европейской регистрацией. Так, во вторник автомобилисты перекрывали дороги в 16 областях.

По информации Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор"), акции протеста, сопровождающиеся, в частности, перекрытием движения транспорта на автодорогах государственного значения, проходят в разных областях Украины по состоянию на утро среды.

Как сообщалось, 8 ноября Верховная Рада поддержала законопроект No 8487 о снижении акцизного налога с автомобилей во втором чтении с технико- юридическими поправками.

"Поскольку большинство машин оформлено на нерезидентов, очевидно, что снова этих "верблюдов" привезти в Украину невозможно. Поэтому мы предложили компромиссное решение об освобождении от ответственности за нарушение налоговых норм и таможенных правил в отношении соблюдения сроков и условий таможенных режимов временного ввоза или транзита для лиц, выполнивших условия временного порядка таможенного оформления таких автомобилей", - сказала глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, представляя проект закона в парламенте.

При этом предлагается уплатить за третье лицо штраф 8,5 тыс. грн, уточнила она.

Согласно технико-юридической поправке, внесенной в законопроект, понижающий коэффициент при растамаживании автомобиля в 50% будет применен 90 календарных дней.

"На все 90 календарных дней - 50%, без применения частички 0,75", - уточнила Н.Южанина.

Законопроект No8487, в частности, предполагает базовые ставки акцизного налога на уровне EUR50 для авто на бензиновых двигателях с объемом до 3 тыс. см куб., для автомобилей с большим объемом двигателя - EUR100. Для автомобилей на дизельных двигателях до 3,5 тыс. куб. см - EUR75 и EUR150 - для авто на более мощных двигателях. При этом размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста. По материалам Интерфакс-Украина, Finance.UA