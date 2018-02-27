"Народный фронт" поддержит назначение Смолия главой НБУ
Фракция "Народный фронт" намерена поддержать назначение Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины, сообщил член фракции Павел Пинзеник.
"Решили поддержать кандидатуру Смолия, но предварительно заслушать отчет Гонтаревой", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" после встречи "Народного фронта" с Я.Смолием во вторник.
Как сообщалось, во вторник фракция "Народный фронт" проводила встречу с кандидатом на должность главы НБУ Я.Смолием.
Президент Украины Петр Порошенко 18 января 2018 года внес в парламент проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы НБУ и назначения на этот пост Я.Смолия.
В.Гонтарева в апреле 2017 года сообщила о решении уйти в отставку.
Я.Смолий – первый заместитель главы НБУ. С 11 мая 2017 года исполняет обязанности руководителя центробанка.
Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.