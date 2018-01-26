Население Украины до 2050 года может сократиться на 15%. Об этом говорится в отчете "Перспективы мирового народонаселения" за 2017 год, подготовленном Организацией Объединенных Наций. Сообщается, что низкая рождаемость в Украине приведет к сокращению численности населения на 15% уже до 2050 года. По оценкам ООН, численность населения Украины составляет 44,223 млн человек (20,446 млн мужчин и 23,777 млн женщин). Таким образом, в ООН предполагают, что до 2050 года население страны может сократиться на 6,6 млн человек. Также сообщается, что подобная ситуация будет наблюдаться в ряде европейских стран - Болгарии, Хорватии, Латвии, Литве, Польше, Молдове, Румынии и Сербии. Кроме того, Украина, Россия и Молдова со средней продолжительностью жизни в 70-71 лет существенно отстают от среднеевропейского уровня. Напомним, ранее сообщалось, что население Украины за 11 месяцев 2017 сократилось более чем на 180 тыс. человек. По данным Госстата, в стране проживают 42 млн 403 тыс. человек (без учета оккупированных территорий).

