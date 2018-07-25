НБУ изменил правила раскрытия банковской тайны

Национальный банк Украины изменил правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в связи с вступлением в силу Закона Украины "О валюте и валютных операциях". Измененные правила позволят банкам предоставлять информацию, содержащую банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора, пишет Сегодня.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Указанные изменения утверждены постановлением регулятора No82 от 20 июля 2018 года.

"Национальный банк изменил правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в связи с вступлением в силу Закона Украины "О валюте и валютных операциях". Документ приведен в соответствие со статьями 60, 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что измененные правила позволят банкам предоставлять информацию, содержащую банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора. В том числе, в случае введения регулятором мер защиты в соответствии с законом Украины "О валюте и валютных операциях", - говорится в сообщении.

Постановление вступает в силу одновременно с днем ​​введения в действие закона Украины "О валюте и валютных операциях". Справка Finance.ua Верховная Рада 21 июня приняла в целом Закон "О валюте и валютных операциях", который заменит устаревший декрет Кабинета министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" 1993 года и предусматривает принцип "разрешено все, что прямо не запрещено законом".

4 июля Петр Порошенко подписал принятый закон. Новый закон о валюте вступит в силу в феврале 2019 года.

По материалам Сегодня