НБУ ожидает сокращения трудовой миграции украинцев в Польшу

Риск усиления миграционных процессов будет оставаться весомым из-за увеличения заинтересованности украинцев в трудоустройстве в других странах.

Национальный банк ожидает снижение интенсивности трудовой миграции из Украины в Польшу с учетом перспективы замедления экономического роста в этой стране, снижения темпов создания новых рабочих мест и сдержанную заинтересованность польских работодателей в привлечении на открытые вакансии украинцев.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за октябрь, опубликованном на сайте регулятора.

По оценкам НБУ, возможности для дальнейшего увеличения потока мигрантов в Польшу в последнее время сужаются. Так, в первом полугодии количество выданных разрешений выросло всего на 20% по сравнению с первым полугодием 2017 года, на фоне роста в течение двух предыдущих лет более чем на 100%.

В то же время, как отметил регулятор, риск усиления миграционных процессов будет оставаться весомым из-за увеличения заинтересованности украинцев в трудоустройстве в других странах. В частности, данные поисковой системы Google свидетельствуют, что со второй половины 2017 года выросло количество запросов на поиск работы в Чехии. Кроме того, в нескольких европейских странах объявлены планы по упрощению процедур для трудоустройства иностранцев.

Как сообщал УНИАН, трудовые мигранты за январь-июль текущего года перечислили в Украину 6,3 миллиарда долларов. По прогнозам НБУ, к концу года эти поступления превысят 11 миллиардов долларов.

В 2017 году объем частных денежных переводов в Украину составил 9,3 миллиарда долларов, что на 24% выше показателя за 2016 год.