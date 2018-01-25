НБУ повысил прогноз роста ВВП Украины в 2018г до 3,4%, снизил на 2019г – до 2,9%
2018-01-25 14:22
Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2018 год до 3,4% с 3,2%, сообщается на веб-сайте центробанка в четверг.
"Экономический рост ускорится до 3,4% в 2018 году. Основным драйвером роста экономики станет частное потребление, благодаря сохранению все еще высоких темпов роста реальных зарплат, а также иных доходов, в том числе пенсий", - отмечено в сообщении.
В числе благоприятных факторов Нацбанк также отмечет ожидаемое смягчение фискальной политики и сохранение активной инвестиционная деятельность предприятий.