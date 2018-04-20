НБУ рассчитывает на новую программу Украины и МВФ в 2020 году

Национальный банк Украины рассчитывает на старт новой программы финансирования от Международного валютного фонда (МВФ) в 2020 году. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ, опубликованном на официальном сайте.

"Ключевым предположением прогноза является сотрудничество с МВФ по программе EFF в 2018 году и подписание новой программы в 2020 году", - говорится в документе.

В НБУ уверены, что это позволит сохранить доступ к международным рынкам капитала на прогнозном горизонте.

Ранее министр финансов Александр Данилюк сообщил, что в случае выполнения своих обязательств по программе расширенного финансирования EFF Украина может получить от МВФ $2 млрд уже в мае-июне этого года.

Министр напомнил, что ключевым условием, которое выдвинул МВФ, является создание Антикоррупционного суда.

"У нас сейчас в повестке дня несколько вопросов. Это и принятие закона о создании Антикоррупционного суда. Этот должен быть закон, который удастся эффективно и быстро имплементировать", - сказал Данилюк.

В НБУ считают возможным получение очередного транша МВФ в третьем квартале 2018 года. По словам замглавы НБУ, в 2018 году Нацбанк ожидает поступление $2 млрд от МВФ, а также получение правительством кредитов от Евросоюза и ВБ, что позволит увеличить резервы до $21,6 млрд на конец года.

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