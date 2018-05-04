НБУ с начала мая выплатил около 451 млн долларов долга МВФ

Национальный банк Украины (НБУ) с начала мая выплатил около 451 млн долларов (по состоянию на 4 мая) специальных прав заимствования Международному валютному фонду. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе НБУ. Как сообщается, проплаты производились дважды, 1 и 4 мая. В частности, 1 мая было несколькими платежами было перечислено около 83 млн долларов. Вторая выплата состоялась сегодня, 4 мая, и составила 257,25 млн СПЗ, что в долларовом эквиваленте составляет около 368 млн долларов. Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Украина в следующие четыре года должна погасить 27 млрд долларов долгов.

