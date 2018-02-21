НБУ считает целесообразным продлить санкции к банкам с российским госкапиталом

Национальный банк Украины (НБУ) считает целесообразным продлить истекающие 16 марта санкции к банкам с российским государственным капиталом, сообщил директор департамента финансовой стабильности центробанка Виталий Ваврищук.

"Да, есть потребность продлить", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов во время пресс-конференции в Киеве в среду.

В.Ваврищук при этом отметил, что присутствие банков с российским госкапиталом сокращается в банковском секторе практически по всем показателям.

"По-сути, я думаю, что это вопрос только времени, когда банки с российским капиталом оставят украинский рынок… Мы очень четко видим, что российский государственный капитал полностью покинет украинский банковский сектор", - сказал он.

По его словам, выход с рынка может происходить не только посредством продажи финучреждений, но и путем сжатия балансов, закрытия отделений, о чем недавно заявил один из российских банков.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко по предложению Нацбанка 16 марта 2017 года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении сроком на год санкций к пяти банкам с российским капиталом: ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк, ПИБ), ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк" в части запрета выводить капитал за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.