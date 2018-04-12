НБУ сохранил учетную ставку на уровне 17%

Национальный банк Украины (НБУ) считает достаточно жесткой действующую монетарную политику для приведения инфляции к целевому уровню и решил оставить неизменной учетную ставку на уровне 17%.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, решение "О размере учетной ставки" №204-рш утверждено правлением НБУ 12 апреля 2018 года.

"С учетом обновленного макроэкономического прогноза и оценки макроэкономических рисков правление НБУ считает, что текущие монетарные условия достаточно жесткими, чтобы снизить инфляцию в среднесрочной перспективе. Соответственно, было принято решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17%", - отмечено в сообщении.

По данным центробанка, в случае усиления фундаментальных инфляционных рисков он может продолжить повышение учетной ставки для возврата инфляции к установленной среднесрочной цели.

В то же время Нацбанк будет пытаться балансировать между необходимостью, с одной стороны, снизить инфляцию, а с другой - минимизировать негативные краткосрочные последствия для экономического роста и возобновления кредитования.

"Достижение ценовой стабильности и улучшение инфляционных ожиданий рассматриваются как фундаментальные факторы снижения кредитных ставок банков, восстановления кредитования и устойчивого экономического роста в среднесрочной перспективе", - подчеркивает НБУ.

В последний раз центробанк снижал учетную ставку - до 12,5% годовых с 13% годовых - 26 мая 2017 года. До этого НБУ снизил ставку с 14 апреля 2017 года до 13% годовых с 14% годовых, которая была установлена 28 октября 2016 года.