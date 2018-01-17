Национальный банк Украины (НБУ) в 2017 году получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2,1 млрд грн.

Как сообщается на веб-сайте НБУ, эта сумма складывалась из средств, поступивших от реализации Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) залогового имущества и средств, полученных из других источников.

ФГВФЛ в 2017 году реализовал заложенное имущество на сумму 595,84 млн грн, из которых НБУ получил 574,7 млн грн. Большая часть реализуемых активов - на сумму 529,2 млн грн - составляли права требования по заложенным НБУ кредитным договорам. Сумма полученных средств НБУ от реализации имущества в 2017 году на 13% превысила показатель реализации аналогичных активов в 2016 году (510,2 млн грн).

Среди других источников погашения задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков были средства от погашения имущественных прав на сумму 764.5 млн грн, погашения ОВГЗ на сумму 664,3 млн грн, продажи банковских металлов на сумму 62 млн грн, погашения имущественных прав третьими лицами на сумму 7,3 млн грн.

По самой высокой цене – 243,7 млн грн - в 2017 году было реализовано право требования по кредитному договору, переданному ПАО "Дельта Банк" в залог НБУ.

Кроме того, в 2017 году более чем в 13 раз увеличились объемы согласования НБУ реализации прав требования по заложенным кредитным договорам. В частности, было принято 63 решения по реализации прав требования по 50,2 тыс. кредитным договорам, общая задолженность по которым составляет почти 55 млрд грн.

"Увеличение объемов согласования реализации заложенного имущества происходит в связи с повышением оперативности принятия управленческих решений со стороны ФГВФЛ. На увеличение продаж заложенного имущества также повлиял переход ФГВФЛ на электронную систему торгов ProZorro.Продажи, которая дает возможность задействовать сразу 29 ведущих электронных площадок Украины, обеспечивает прозрачность и беспристрастность организаторов торгов", указано в сообщении.