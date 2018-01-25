НБУ в 2018г рассчитывает получить финансирование МВФ на сумму около $2 млрд

Национальный банк Украины в 2018 году ожидает поступление от Международного валютного фонда (МВФ) финансирования на сумму около $2 млрд, сообщается в пресс-релизе центробанка.

Кроме того, Нацбанк рассчитывает на получение правительством Украины кредитов от ЕС и Всемирного банка (ВБ).

"Все это позволит увеличить международные резервы до $20,5 млрд (или 3,7 месяца импорта будущего периода) на конец 2018 года", - отмечено в сообщении.

По данным НБУ, основным риском для реализации указанного сценария является отсутствие прогресса в проведении структурных реформ, необходимых для сохранения макрофинансовой стабильности и дальнейшего сотрудничества с МВФ.

Кроме того, Нацбанк предупреждает, что досрочное прекращения программы с МВФ может грозить ухудшением условий доступа на международные финансовые рынки, что в свою очередь может привести к усилению девальвационных и инфляционных ожиданий, а также к росту вероятности проблем с обслуживанием внешних государственных обязательств в ближайшие годы.

"В 2018-2020 гг правительство и НБУ должны заплатить по внешним долгам более $16 млрд. Поэтому, по мнению НБУ, для сохранения макрофинансовой стабильности Украины критически важным является продолжение сотрудничества с МВФ в рамках на только текущей, но и новой программы", - отмечено в сообщении.

Нацбанка при этом указывает, что в 2019 и 2020 годах ожидается формирование дефицита сводного платежного баланса и сокращение международных резервов из-за пиковых выплаты по внешнему государственному долгу.

Как сообщалось, международные резервы Украины в 2017 году возросли на 21% и по состоянию на 1 января 2018 года. Чистые валютные резервы возросли (разница между активами НБУ в инвалюте и обязательствами Украины перед МВФ) возросли на 58,5% - до $6,696 млрд, валютная позиция центробанка (разница между активами и пассивами НБУ в инвалюте) на конец года составляла $9,7 млрд.