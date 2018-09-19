НБУ за последние 2,5 месяца потратил на поддержку курса гривны 665 млн долларов

Национальный банк Украины сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

"Чистая продажа валюты Национальным банком с начала III квартала составляет 665 млн долл. США", - написал Данилишин.

Данилишин отметил, что при режиме гибкого курсообразования колебания курса являются здоровой реакцией рынка на постоянные изменения ситуации в экономике и их не нужно считать признаками кризиса. "Колебания курса - это нормальная ситуация", - добавил он.

"По сравнению с гривной, которая с начала года (по состоянию на 6 сентября 2018 г.) девальвировала на 1,5% относительно доллара США, большинство валют стран - основных торговых партнеров Украины за это время обесценились более существенно, в частности, турецкая лира - на 78%, российский рубль – на 18%, польский злотый - на 7%, чешская крона - на 5%, евро - на 4%", - отметил председатель Совета НБУ.

В проекте госбюджета на 2019 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар.

Отметим, что по данным ежемесячного исследования компании GfK Ukraine, девальвационные настроения украинцев в августе снова ухудшились.