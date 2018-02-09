Нефть дешевеет и заканчивает неделю максимальным падением за год

Цены на нефть эталонных марок снижаются шестую сессию подряд, при этом падение с начала недели может стать рекордным более чем за год.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:14 кв опустилась на $0,48 (0,74%) - до $64,33 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,66 (1,08%) - до $60,49 за баррель.

Накануне обе марки подешевели более чем на 1%. C начала недели цена Brent упала на 6,2%, WTI - на 7,6%.

Падение цен наблюдается на фоне обвала мирового рынка акций, укрепления доллара США и опасений по поводу роста нефтедобычи в Штатах, что может затруднить ребалансировку рынка.

Так, данные Минэнерго США, обнародованные ранее на этой неделе, указали на рост добычи нефти в стране до рекордных 10,251 млн баррелей в сутки (б/с).

При таких объемах добычи США "превосходят Саудовскую Аравию и выходят на второе место среди мировых производителей нефти после России", сказал аналитик Long Leaf Trading Group Скотт Гекас.

Согласно последнему опросу экспертов, проведенному S&P Global Platts, добыча нефти в Саудовской Аравии в январе составила 9,99 млн б/с.

Кроме того, Конгресс США обсуждает окончательные условия бюджета страны на последующие два года. Проект бюджета предусматривает увеличение расходов примерно на $300 млрд. Для того, чтобы частично компенсировать расходы, планируется продать около 100 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва США.