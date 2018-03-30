Неплатежеспособные банки должны крупным вкладчикам около 37 млрд гривен - ФГВФЛ

Неплатежеспособные банки должны вкладчикам – физлицам так называемой категории "200+" (вклады которых превышают гарантированные государством 200 тыс. гривен) около 37 млрд гривен. Об этом в интервью СМИ сообщила замглавы Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут. "Физическим лицам, вклады которых превышали 200 тыс. гривен и которых часто называют "вкладчики 200+", банки-банкроты должны порядка 37 млрд гривен", - сказала она. По словам Рекрут, сумма выплат, уже осуществленных фондом таким вкладчикам, составляет около 1,2 млрд гривен по всем 94 обанкротившимся банкам. Напомним, общая сумма средств, аккумулированные Фондом гарантирования вкладов физлиц, по состоянию на 1 февраля 2018, превышает 15,235 млрд гривен. Поступления в фонд от регулярного сбора за январь 2018 составили 845,31 млн гривен. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были признаны неплатежеспособными, в рамках выплаты гарантированного возмещения по состоянию на 1 февраля 2018 составила около 88 млрд гривен.

