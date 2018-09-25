НКРЭКУ планирует перенести внедрение суточной балансировки на 1 ноября

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует перенести срок внедрения суточной балансировки с 1 октября на 1 ноября 2018 года.

Соответствующий проект постановления будет рассмотрен на заседании комиссии на 28 сентября.

НКРЭКУ примет решение о переносе сроков на месяц в случае предоставления "Укртрансгазом" обоснованных пояснений о необходимости продления мероприятий по проведению тестирования информационной платформы оператора ГТС и доработкой программного обеспечения, необходимого для запуска суточного балансировки.

Как сообщалось, "Укртрансгаз" создал информационную платформу суточной балансировки, осуществил ее тестирование с помощью части контрагентов, провел ряд презентаций ее функционала для представителей рынка и начал сверку баз ЭИС-кодов в информационной платформе суточного балансировки.

В то же время глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что подача операторами ГРС неполных данных для реестра абонентов ставит под угрозу переход на суточное балансирование и прохождение отопительного сезона.