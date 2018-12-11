НКРЭКУ утвердила повышение тарифов на тепло для населения для 18 ТКЭ

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила повышение тарифов на тепло для населения для 18 производителей теплоэнергии (ТКЭ).

Соответствующее решение регулятор принял на заседании в понедельник.

Тарифы на производство тепловой энергии были повышены на 12-24%. Так, для ООО "Краматорсктеплоэнерго" тариф вырос на 12%, ПАО "Облтеплокомунэнерго" (Черниговская обл.) и КП "Теплоэнерго" (Днепропетровская обл.) – на 16%, ЛГКП "Львовтеплоэнерго" и ООО "Сумытеплоэнерго" – на 17%.

Для КПТС "Криворожтеплосеть", ГГП "Инвано-Франковскоетеплокомунэнерго", КП "Харьковские тепловые сети" и КП "Николаевоблтеплоэнерго" рост тарифа составил 18%.

Тариф ООО "Мелитопольские тепловые сети", КП "Броварытепловодоэнергия", КП "Белоцерковьтеплосеть", КП "Железнодорожноетеплоэнерго" (Львовская область) и "Полтаватеплоэнерго" вырос на 19%.

Рост тарифа на 20% был утвержден комиссией для концерна "Городские тепловые сети" (Запорожская область), 21% – для ЧАО "Николаевская ТЭЦ", 24% – для ООО "Шосткинское предприятие "Харьковэнергоремонт".

В то же время, для одного из предприятий – КП "Комэнергосервис" (Днепропетровская область) тариф на производство электроэнергии для населения был снижен на 2%.

Решение по тарифам остальных восьми из 26 ТКЭ будет рассматриваться на заседании НКРЭКУ во вторник.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №867 от 19 октября этого года продлил спецобязательства "Нафтогаза" продавать природный газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года. Правительство также пересмотрело формулу расчета цены для продажи газа по PSO, повысив ее на 23,5% – до 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС и расходами на транспортировку и поставку). Вопрос цены на газ для населения являлся ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.

В конце октября менеджмент МВФ и власти Украины достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политике stand by (SBA) на $3,9 млрд, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

Условием вынесения новой программы stand by на утверждение совета директоров МВФ является пересмотр регулятором тарифов на отопление с учетом новой цены на газ с официальной публикацией этих решений в "Урядовом курьере".

Как сообщалось, заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по вопросу сотрудничества с Украиной в рамках программы финансирования stand-by (SBA) назначено на 18 декабря