НКРЭКУ увеличит тарифы компаний в сфере поставки и распределения электроэнергии с 1 апреля. Постановления комиссии №61-75, 77-94, 86, 88-90, 92-93 от 24 января опубликованы в правительственном издании "Урядовый курьер" за 27 января. В частности, согласно постановлению тариф в сфере распределения электроэнергии "ДТЭК Высоковольтные сети" вырастет на 103%. Тариф Киевэнерго на поставки и распределения электроэнергии повышен на 35-90% в зависимости от класса потребления. У большинства распределяющих компаний тарифы вырастут в пределах 20%. Единственной компанией, тарифы которой незначительно снизятся, является "Энергия-Новояворивск". Основными факторами пересмотра тарифов в НКРЭКУ называют рост операционных расходов и увеличение фонда заработной платы облэнерго. Напомним, ранее Кабинет министров Украины призвал Национальную комиссию по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотреть решение относительно введения стимулирующих тарифов для облэнерго (RAB-регулирование).

